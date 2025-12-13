Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയാ​ത്ര​വി​ല​ക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 6:36 AM IST

    യാ​ത്ര​വി​ല​ക്ക്​ അ​റി​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​പ്പി​ൽ സൗ​ക​ര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​വി​ല​ക്ക്​ അ​റി​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​പ്പി​ൽ സൗ​ക​ര്യം
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലെ സ​ർ​വി​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, എ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ അ​പ് എ​ന്ന സെ​ക്ഷ​നി​ലാ​ണ് യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക. സ​ർ​ക്കു​ലാ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ​ബാ​ൻ എ​ന്ന​തി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കേ​സി​ൽ യാ​ത്ര​വി​ല​ക്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ യാ​ത്ര​ക്ക് മു​മ്പേ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​പ്പ്​ കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യും യാ​ത്ര​വി​ല​ക്ക്, ക്രി​മി​ന​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്റ്റാ​റ്റ​സ്​ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ അ​റി​യാ​നാ​വു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​കെ പോ​രേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സേ​വ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​താ​ര്യ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ആ​പ്പ്​ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travelsgulfnewspolice app
    News Summary - Police app provides facility to check travel fares
    Similar News
    Next Story
    X