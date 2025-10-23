Begin typing your search above and press return to search.
    പി.​എം ശ്രീ: ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന്​ പി.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി

    പി.​എം ശ്രീ: ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന്​ പി.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​വ​താ​നി വി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പി.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മീ​റ്റ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കൈ​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ളെ എ​തി​ർ​ത്തു​പോ​ന്നി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ന​യ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ട​പ​ടി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യോ​ഗം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ നി​ര​ന്ത​രം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ വ​ഴി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പി.​സി.​എ​ഫ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ക്​​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​വം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ന​ജീ​ബ് പൂ​ക്കാ​ട്ടീ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ, റ​ഫീ​ഖ് കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ നാ​ട്ടി​ക, റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

