Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Nov 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:03 AM IST

    വി​മാ​ന നി​ര​ക്ക് കൊ​ള്ള; സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല -പിണറായി

    വി​മാ​ന നി​ര​ക്ക് കൊ​ള്ള; സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല -പിണറായി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ന്‍ ഇ​നി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ത​നി​ച്ച്​ ഇ​തി​ല്‍ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൊ​ള്ള​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ന്‍ ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​ന സ​ര്‍വി​സ് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മു​യ​ര്‍ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​വു​ന്ന​തി​ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വും. പ​വ​ര്‍ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ-​പ​വ​ര്‍ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി​യെ​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​വും ആ​ലോ​ചി​ക്കും. നോ​ര്‍ക്ക കാ​ര്‍ഡ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടും എ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ന​ല്ല ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഇ​തു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ഴി​യെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി എം​ബ​സി​യെ ഇ​ട​പെ​ടീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    UAE NewsPinarayi Vijayangulf news malayalamKerala
