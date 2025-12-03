Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:39 AM IST

    പി.കെ. പോക്കറിന്‍റെ ആത്മകഥ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    പി.കെ. പോക്കറിന്‍റെ ആത്മകഥ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​

    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സ്തി​ത്വം വേ​ണ്ട രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ന്ന പ​രാ​ജ​യം വി​വി​ധ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്‌ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട്. ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ ദു​ബൈ റി​വാ​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ പി. ​ശ്രീ​ക​ല പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന​ക​ത്തും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധ​ത്തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും എ​ന്‍റെ പേ​ര് ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്‍റെ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് എ​രി​ക്കി​ൻ തീ ​എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്മ​യി​ൽ മേ​ല​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. റ​സീ​ന ഹൈ​ദ​ർ, എം.​ഒ ര​ഘു​നാ​ഥ്, അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജ്ന അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X