Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:11 AM IST

    പി​ങ്ക് ഡേ ​വ​നി​താ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം

    പി​ങ്ക് ഡേ ​വ​നി​താ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം
    ഓ​ർ​മ വ​നി​താ​വേ​ദി പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വി. ​ജോ​യ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഓ​ർ​മ വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പി​ങ്ക് ഡേ’ ​വ​നി​താ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ബാ​ല​വേ​ദി ‘കു​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടം’ കി​ഡ്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഓ​ർ​മ യൂ​ത്ത് ക്ല​ബ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡോ. ​പി.​പി. ആ​യി​ഷ, ഡോ. ​സി​ജി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ല​ത സി​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വ​നി​താ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. ‘കെ​യ​ർ ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​പ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം പേ​ർ മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്‌​തു. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ്ര​സ്റ്റ്​ കാ​ൻ​സ​ർ സ്ക്രീ​നി​ങ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തേ വേ​ദി​യി​ൽ കേ​ര​ള ഫോ​ക്​​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി അം​ഗം സു​രേ​ഷ് സോ​മ ബാ​ല​വേ​ദി കു​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും യൂ​ത്ത് ക്ല​ബി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ഭി​ഷേ​ക് ബി​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​വ​ന്തി​ക സ​നോ​ജ്, യൂ​ത്ത് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സി​യ ഷൈ​ജേ​ഷ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സാ​യ​ന്ത് സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വ​ർ​ക്ക​ല എം.​എ​ൽ.​എ വി. ​ജോ​യ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി​സ്‌​മി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷീ​ന ദേ​വ​ദാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

