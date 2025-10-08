Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനവംബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:56 AM IST

    നവംബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അബൂദബിയി​ലെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    pinarayi vijayan
    cancel
    camera_alt

    പിണറായി വിജയൻ

    Listen to this Article

    അബൂദബി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർഥം അടുത്ത മാസം അബൂദബിയിലെത്തും. നവംബർ ഒമ്പതിനാണ്​ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുക. രാത്രി ഏഴിന് സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബിൽ നടക്കുന്ന സീകരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കും.

    മന്ത്രിമാർ, പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യു.എ.ഇയുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഈമാസം സൗദി, ബഹറൈൻ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന മുഖ്യന്ത്രി നവംബറിൽ കുവൈത്തിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാകും അബൂദബിയിലെത്തുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsPinarayi Vijayan
    News Summary - pinarayi vijayan visit abudhabi on november
    Similar News
    Next Story
    X