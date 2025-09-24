Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:40 AM IST

    പി​ൽ​സ് നീ​തി​മേ​ള​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ; 750 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ൽ​ക്ഷ​ണ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി

    പി​ൽ​സ് നീ​തി​മേ​ള​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ; 750 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ൽ​ക്ഷ​ണ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി
    പി​ൽ​സ് നീ​തി​മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി​ൽ​സ്)​യും മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (എം.​എ​സ്.​എ​സ്)​യും ചേ​ർ​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​യ​മ അ​വ​ബോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പി​ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    750 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ്​ ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​ത​ത്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​വും പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ ദു​ബൈ കോ​ൺ​സു​ല​ർ (ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ മ​ദാ​ദ്) പാ​ബി​ത്ര കു​മാ​ർ മ​ജും​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നീ​തി​മേ​ള ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മോ​ഹ​ൻ വെ​ങ്കി​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ജി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​യാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ്, അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തൊ​ലേ​രി, പി​ൽ​സ്​-​യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ സി.​ഡി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ബി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മോ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​ഹാ​നി ഹ​മ്മൂ​ദ ഹാ​ഗ്ഗാ​ഗ്, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, എ​യ​ർ കേ​ര​ള ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഫി അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം താ​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​രു​ൺ സു​ന്ദ​ർ​രാ​ജ്, അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ, ബി​ജു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, എ.​എ​സ്​ ദീ​പു, അ​ഡ്വ. ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വ. ഗി​രി​ജ, നാ​സ​ർ ഉ​ര​കം, ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പി​ൽ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൽ​നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsgulf newsgulf news malayalam
    News Summary - Pills Court receives overwhelming response; 750 petitions given immediate legal advice
