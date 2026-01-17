Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    17 Jan 2026 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 6:53 AM IST

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ലി​സ്റ്റ്​’

    പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു​ന​ല്‍കും
    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ലി​സ്റ്റ്​’
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഡ്ര​ഗ് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റും മ​രു​ന്നു​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ലി​സ്റ്റ്​’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 31 മ​രു​ന്നു​ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു​ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യു​ടെ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ലെ അ​തി​ര്‍ത്തി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ച​ര​ക്കു​ക​ള്‍ അ​തി​വേ​ഗം ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി വി​ട്ടു​ന​ല്‍കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൊ​ത്തം മ​രു​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 27 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ലി​സ്റ്റ്​’ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ലാ​ഹ​ജ് അ​ല്‍ മ​ന്‍സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്‍ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്താ​തെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി ന​ല്‍കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഡ്ര​ഗ് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ ക​അ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ ക​സ്റ്റം​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​വ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​രു​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് സു​വ​ര്‍ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വൂ. സ​മു​ദ്ര ക​സ്റ്റം​സ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കു​ക​ളും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ലീ​ഫ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്​ ര​ണ്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ സ്കാ​നി​ങ്ങി​ന് സാ​യി​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 120 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി ഓ​രോ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ ആ​രോ​​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അ​ഞ്ച് ന​വീ​ന സ്കാ​ന​റു​ക​ളും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ് സ്കാ​ന​റു​ക​ൾ. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കൂ​ടി ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

