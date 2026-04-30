യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ വില വീണ്ടും കൂടി
ദുബൈ: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില പുതുക്കി. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം മാസവും പെട്രോളിന് വില വർധിച്ചപ്പോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 27 ഫിൽസ് ആണ് പെട്രോളിന് കൂടിയത്. സൂപ്പർ 98 പെട്രോളിന് പുതുക്കിയ വില ലിറ്ററിന് 3.66 ദിർഹമാണ്. ഏപ്രിലിൽ ഇത് 3.39 ദിർഹമായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ വില 3.55 ദിർഹമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതിന് 3.28 ദിർഹമായിരുന്നു. ഇ-പ്ലസ് പെട്രോളിന് 3.48 ദിർഹമായി വർധിച്ചു.
ഏപ്രിലിൽ 3.20 ദിർഹമായിരുന്നു. പുതുക്കിയ വില ഇന്നലെ അർധരാത്രി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതിയാണ് ഓരോ മാസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇന്ധന വില വർധനവിന് ആനുപാതികമായി ഓരോ എമിറേറ്റിലേയും ടാക്സി നിരക്കിലും മാറ്റം വന്നേക്കും.
യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളാണ് ഇന്ധന വിലയിലും പ്രതിഫലിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. എണ്ണവില വർധിക്കുന്നതോടെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിന് വില വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വ്യാപകമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register