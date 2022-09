cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ലെ നി​ര​ക്ക്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ. ആ​ഗോ​ള മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക്രൂ​ഡ്​​ഓ​യി​ൽ വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്​ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ൾ വി​ല 60 ഫി​ൽ​സി​ലേ​റെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സ​വും 60 ഫി​ൽ​സി​ന്‍റെ കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ആ​കെ വി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം​ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. സൂ​പ്പ​ർ 98 പെ​ട്രോ​ളി​ന്​ 3.41 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ഇ​ത്​ 4.03 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. 3.92 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ ​പെ​ട്രോ​ൾ 3.30 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ ​പ്ല​സ്​ പെ​ട്രോ​ളി​ന്​ 3.84 ദി​ർ​ഹ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ 3.22 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഡീ​സ​ലി​നും വി​ല കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 4.14ൽ ​നി​ന്ന്​ 3.87 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്ത​മാ​യ വാ​ഹ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു സം​ഖ്യ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പെ​ട്രോ​ൾ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ടാ​ക്സി നി​ര​ക്കി​ലും ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ​നി​ര​ക്ക്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ടാ​ക്സി നി​ര​ക്ക്​ ആ​റു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി കു​റ​വ്​ വ​രു​ത്തും. പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ വി​ല​യി​ലെ കു​റ​വ്​ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും വി​ല​യി​ൽ കൂ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും നി​ര​ക്ക്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​​ട്രോ​ൾ നി​ര​ക്കി​ൽ വീ​ണ്ടും കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ്​ ച​രി​​​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ണ്ണ​വി​ല മൂ​ന്നു​ ദി​ർ​ഹം പി​ന്നി​ട്ട​ത്. Show Full Article

Petrol price at least 60 fils more; Relief for expatriates too