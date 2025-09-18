Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 7:06 AM IST

    പെരുമൺ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജ്​ അലുമ്നി ഓണോത്സവം 21ന്

    പെരുമൺ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജ്​ അലുമ്നി ഓണോത്സവം 21ന്
    ദു​ബൈ: കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജാ​യ പെ​രു​മ​ൺ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ന്റെ യു.​എ.​ഇ അ​ലു​മ്നി സം​ഘ​ട​ന ‘എ​ബ്ക’​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന്​ ​രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടു​കൂ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി അ​ഷ​റ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, സ​ലാം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രും അ​ക്കാ​ഫ്​ ഈ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ക്ക​ട അ​ബ്ദു​ൽ​ക​ലാം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

