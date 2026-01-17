Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    17 Jan 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:27 AM IST

    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ചറ​ൽ ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ആ​രി​ക്കാ​ടി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ചറ​ൽ ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം
    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ചറ​ൽ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ: പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ചറ​ൽ ഫോ​റം സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ന​മ്പ്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​ൽ ന​ഹ്ദ സെ​വ​ൻ​സീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ആ​രി​ക്കാ​ടി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​അ​​ദ​നി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച മ​ർ​ദി​ത​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സം​ഘ​ട​നാ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് ചേ​ർ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​കാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ, ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പി.​ഡി.​പി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ഫി​ക് അ​ലി ചാ​മ​ക്കാ​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഹ്റൂ​ഫ്, മു​നീ​ർ ന​ന്ന​മ്പ്ര, ജം​ഷാ​ദ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, റ​ഷീ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, അ​മീ​ർ കോ​ഴി​ക്ക​ര, ഷ​ബീ​ർ അ​ക​ലാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​സ്മ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ക ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

