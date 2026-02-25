Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    25 Feb 2026 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 8:05 AM IST

    ക​ന​ത്ത മൂടൽ മ​ഞ്ഞ് ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ജ​നം, വ​ല​ഞ്ഞ് വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ര്‍

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​​മൂ​ലം ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച ന​ന്നേ കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ശ​രി​വെ​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത മൂ​ട​ല്‍ മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി ചാ​റ്റ​ല്‍ മ​ഴ​യു​ടെ പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ച്ച പു​ല​ർ​ച്ച ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച്ച മ​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി.

    വാ​ഹ​ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മ​ഞ്ഞ് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ന​ഗ​ര-​പ്രാ​ന്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ന​ത്തെു​ട​ര്‍ന്ന് ഗ​താ​ഗ​തം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി. വെ​ള്ള​മ​ഞ്ഞി​ല്‍ മൂ​ട​പ്പെ​ട്ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​രും സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി. വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ശ്ചി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും അ​തി​രാ​വി​ലെ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ ചാ​റ്റ​ൽ​മ​ഴ​യു​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ച്​ സൂ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞു​മൂ​ലം ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വൈ​കു​ക​യും ചി​ല​ത്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

