Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 9:25 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ അ​പ​ക​ടം കു​റ​ഞ്ഞു

    ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ 15 ശ​ത​മാ​നം
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ അ​പ​ക​ടം കു​റ​ഞ്ഞു
    Listen to this Article

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ റോ​ഡ​പ​ക​ട നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള ആ​റു​മാ​സ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​പ​ക​ട നി​ര​ക്കി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ട്രാ​ഫി​ക്​ സു​ര​ക്ഷ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട്​ വെ​ഹ്ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കി​ങ്, മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ​യും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ​ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ സാം ​അ​ൽ ന​ഖ്​​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സ്മാ​ർ​ട്ട് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു

    TAGS:Ras Al khaimahpedestrianreducedAccidents
    News Summary - Pedestrian accidents reduced in Ras Al Khaimah
