Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Sept 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:26 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം

    പി.​സി.​എ​ഫ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം
    പി.​സി.​എ​ഫ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: പീ​പ്ൾ​സ്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ദു​ബൈ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക​ല്ലാ​യി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം ഇ​ല്യാ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ പി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ സു​ന്ദ​ർ രാ​ജ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പെ​ർ​ഫ്യൂ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന പി.​സി.​എ​ഫ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എ റ​ഫീ​ഖ് രാ​മ​പു​രം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റാ​ഷി​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, റ​ഹീ​സ് കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, മു​നീ​ർ ന​ന്ന​മ്പ്ര, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ന​മ്പ്ര, സാ​ബു കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ക​രീം കാ​ഞ്ഞാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

