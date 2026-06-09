സലീം കുമാറിന് പി.സി.എഫ് റാക്കിന്റെ ആദരാഞ്ജലിtext_fields
റാസൽഖൈമ: അന്തരിച്ച നടൻ സലീം കുമാറിന് പി.സി.എഫ് റാക് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിച്ചു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിലും, നിലപാടുകൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നതിലും സലീം കുമാർ എന്ന കലാകാരൻ എന്നും മുന്നിലായിരുന്നു. അബ്ദുന്നാസർ മഅ്ദനിയോടുള്ള നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആർജ്ജവം ഇന്നും പലർക്കും വലിയ പാഠമാണ്. മഅ്ദനി നേരിട്ട നീണ്ടകാലത്തെ തടവും, അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും കണ്ട്, അതിനെ ‘മാനുഷിക ധ്വംസനം’ എന്ന് സലീം കുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാരമില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച വാക്കുകൾ, സൗഹൃദത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വലിയ വിലയെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
കേവല സൗഹൃദങ്ങൾക്കപ്പുറം, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച ആ വലിയ കലാകാരന്റെ വേർപാടിൽ പി.സി.എഫ് റാക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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