Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:26 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    പി.​സി.​എ​ഫ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
    ഫു​ജൈ​റ: പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം (പി.​സി.​എ​ഫ്) ഫു​ജൈ​റ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. അ​ന്ത​രി​ച്ച പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​ക്കാ​യി മ​യ്യി​ത്ത്​ ന​മ​സ്കാ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പി.​ഡി.​പി നേ​താ​വ്​ പൂ​ന്തു​റ സി​റാ​ജി​ന്‍റെ നാ​ലാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പി.​സി.​എ​ഫ്​ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എ റ​ഫീ​ഖ് രാ​മ​പു​രം യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫു​ജൈ​റ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ത്തീ​ഫ് പൂ​ന്തി​രു​ത്തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശാ​രി​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്ത്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ, സ​ലാം, സു​റാ​ഖ​ത്ത് പ​ന്താ​വൂ​ർ, മു​ബാ​റ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​ൻ​സാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കി. പി.​സി.​എ​ഫ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പെ​ർ​ഫ്യൂ​മി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന​യും ന​ട​ന്നു.

