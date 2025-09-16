Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Sept 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:57 AM IST

    ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ പി.സി.എഫ് അനുശോചിച്ചു

    ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ പി.സി.എഫ് അനുശോചിച്ചു
    ദു​ബൈ: പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം (പി.​സി.​എ​ഫ്) ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    ദാ​രി​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ പി.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദാ​രി​മി​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    PCF condoles the death of Jafar Ali Darimi
    X