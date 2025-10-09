Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Oct 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 9:29 AM IST

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഓ​ണ​സം​ഗ​മം

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഓ​ണ​സം​ഗ​മം
    ദു​ബൈ: ഷാ​ർ​ജ, ദു​ബൈ, നോ​ർ​ത്തേ​ൺ എ​മി​റേ​റ്റ്സു​ക​ളി​ലെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണ​സം​ഗ​മം-2025 വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​മ്പാ​ൻ പ​റ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നേ​ഷ് മു​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ഹ​മൂ​ദ് സി.​എ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, നി​കേ​ഷ് എം.​വി, ര​മേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, വി.​പി ശ​ശി​കു​മാ​ർ, വി.​ടി.​വി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, ബി. ​ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ, ജ്യോ​തി​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബ്രി​ജേ​ഷ് സി.​പി സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​നി​ത​വേ​ദി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.വ​നി​ത​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ബ​ബി​ത നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പു​ഷ്പ വി​ജ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി.​പി ര​മേ​ശ്, നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ധ​ന്യ പ്ര​മോ​ദ്, സ​ജി​ന വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പി.​എ​സ്.​വി അം​ഗം പ​ണ്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ദാ​മോ​ദ​ര​ന്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സീ​ക് ടീ​മി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ആ​റ​ന്മു​ള ടീ​മി​ന്റെ വ​ള്ള​പ്പാ​ട്ട്, തി​രു​വാ​തി​ര, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ്രീ​ജി​ത്ത് ടി, ​ഹ​രി​ത സ​നേ​ഷ്, ഷീ​ന ത​മ്പാ​ൻ, മ​ഹ​മൂ​ദ് സി.​എ, അ​നീ​സ് എ, ​പ്ര​മോ​ദ് വീ​ട്ടി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​ഘു എം, ​പ്ര​സൂ​ത​ൻ ടി.​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

