Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:01 AM IST

    പയ്യന്നൂര്‍ സൗഹൃദ വേദി അബൂദബി ഓണാഘോഷം

    പയ്യന്നൂര്‍ സൗഹൃദ വേദി അബൂദബി ഓണാഘോഷം
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി ഘ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി (പി.​എ​സ്.​വി) ഘ​ട​കം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ (ഐ.​എ​സ്.​സി) ന​ട​ത്തി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പി.​എ​സ്.​വി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ്യോ​തി​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നൗ​ഷാ​ദ് ഹാ​ഷിം ബ​ക്ക​ര്‍ (ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ര്‍), സ​ജേ​ഷ് നാ​യ​ര്‍ (കെ.​എ​സ്.​സി), ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍ (മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം), എ.​കെ ബീ​രാ​ന്‍കു​ട്ടി (ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ), പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ (ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍,) പി. ​സ​ത്യ​ബാ​ബു (ഐ.​എ​സ്.​സി), വി.​പി. ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍ സ​നേ​ഷ് (പി.​എ​സ്.​വി ദു​ബൈ), സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പാ​ലേ​രി (പി.​എ​സ്.​വി അ​ല്‍ഐ​ന്‍), പി.​കെ സ​തീ​ഷ്, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, വി.​ടി.​വി ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍, വൈ​ശാ​ഖ് ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പി.​എ​സ്.​വി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​വി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​ന​വും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ര്‍ഡും ന​ല്‍കി. ദു​ബൈ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ പ്ര​വീ​ണ്‍ കു​മാ​റി​നെ​യും പി.​എ​സ്.​വി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ബി. ​ജ്യോ​തി​ലാ​ല്‍, സു​രേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, ര​ഞ്ജി​ത്ത് പൊ​തു​വാ​ള്‍, ദി​ലീ​പ് പ​റ​ന്ത​ട്ട, സ​ന്ദീ​പ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍, ഗ​ഫൂ​ര്‍, രാ​ജേ​ഷ് കോ​ഡൂ​ര്‍, പ്ര​സാ​ദ്, സി.​കെ രാ​ജേ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് രാ​മ​ന്‍, ഫ​വാ​സ് റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, രാ​ജേ​ഷ് പൊ​തു​വാ​ള്‍, മ​നോ​ജ് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്, എ.​പി പ്ര​മോ​ദ്, പി.​എ​സ് മു​ത്ത​ലി​ബ്, പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, ദി​നേ​ശ് ബാ​ബു, ഉ​മേ​ശ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

