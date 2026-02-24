Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 8:48 AM IST

    പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ: പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 22ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ലെ ഖു​സൈ​സ് ലെ ​റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് സി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, യു.​കെ റ​സാ​ക്ക്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചീ​രാ​പ​റ​മ്പി​ൽ, സി.​പി ജാ​ബി​ർ, സി.​കെ നാ​സ​ർ, സി.​പി ഹം​സ, ഷം​സു പ​ടാ​ട്ടി​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ റ​ഷീ​ദ്, ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി മൗ​ല​വി, സി.​പി മു​ജീ​ബ്, സി.​എ ആ​ഷി​ക്, സി.​എ അ​ൻ​വ​ർ, ടി.​എ​ച്ച്​ സ​ജീ​ർ, സി.​പി മ​ജീ​ദ്, എം.​എ ഷ​ഫീ​ക്, എം.​എ നൗ​ഷാ​ദ്, കെ.​വി റി​യാ​സ്, സി.​പി റ​ഫീ​ക്ക്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജ​വ​ഹ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ, കെ.​പി നി​ഷാ​ദ്, പി. ​സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsUAEIftar gathering
    News Summary - Pattisseri Mahal Kootayma Iftar gathering
    Similar News
    Next Story
    X