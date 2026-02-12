ദേശഭക്തിഗാന മത്സരംtext_fields
അൽഐൻ: സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി വിസ്താര ഇന്റർനാഷനൽ യു.എ.ഇ തലത്തിൽ ‘ഗീതാഞ്ജലി’ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശഭക്തിഗാന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ടിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വിജയികൾക്ക് കാഷ് പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക.
ദേശഭക്തിഗാന മത്സരത്തോടൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഷാർജ സഫാരി മാളിൽ നടക്കുന്ന സമാപന ദിവസം അരങ്ങേറും എന്ന് വിസ്താര ഇന്റർനാഷനൽ ഡയറക്ടർ സേതുനാഥ് വിശ്വനാഥൻ അറിയിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0557836248.
