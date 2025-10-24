Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Oct 2025 8:51 AM IST
    24 Oct 2025 8:51 AM IST

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​റ്റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മീ​റ്റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സോ​ഹ​ന്‍ റോ​യ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ​ത്ത​നാ​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​പി.​എ) ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​റ്റും ഓ​ണ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ലാ​വെ​ൻ​ഡ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സോ​ഹ​ൻ റോ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​യ്യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഹിം റ​ഹ്മാ​ൻ, ബി​ന്ദു ഹ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പി.​പി.​എ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ എ​സ്. ഷാ​ജി, അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ, ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു, ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ജി മാ​ത്യു, ജോ​ൺ​സ​ൺ, സി​രീ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക ല​ക്ഷ്മി ജ​യ​ന്‍റെ ഗാ​ന​സ​ദ​സ്സും വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

