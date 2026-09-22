Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ശൈഖ് അഹമ്മദിന്‍റെ നിര്യാണം: ആസാദ് മൂപ്പൻ അനുശോചിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈഖ് അഹമ്മദിന്‍റെ നിര്യാണം: ആസാദ് മൂപ്പൻ അനുശോചിച്ചു
    cancel

    ദുബൈ: ശൈഖ്​ അഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത്​കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ അനുശോചിച്ചു. ദുബൈക്കും യു.എ.ഇക്ക്‌ ആകെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സമർപ്പിത സേവനം, രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ, പൊതുസേവനത്തോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന്​ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ആൽ മക്തൂം കുടുംബത്തിനും ദുബൈയിലെയും യു.എ.ഇയിലെയും ജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി നൽകുകയും കുടുംബത്തിന് ശക്തിയും ക്ഷമയും നൽകട്ടെ എന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Passing away of Sheikh Ahmed: Azad Moopen expressed condolences
    Next Story
    X