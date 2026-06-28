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    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 9:42 AM IST

    ഇന്ന് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ

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    ഇന്ന് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ
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    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിൽ ശനിയാഴ്ച പൊതുവെ തെളിഞ്ഞതോ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായതോ ആയ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയിലും ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയും അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം വർധിക്കും.

    ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ചില തീരദേശ, ആഭ്യന്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞോ നേരിയ മഞ്ഞോ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ 35 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്നേക്കാം. പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    ഞായറാഴ്ചയും കാലാവസ്ഥ പൊതുവെ തെളിഞ്ഞതോ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായതോ ആയിരിക്കും. കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. രാത്രിയിലും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയും അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം കൂടും. ചില തീരദേശ, ഉൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

    തിങ്കൾ, ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളിലും സമാന കാലാവസ്ഥ തുടരും. കാറ്റിന്‍റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്നേക്കാം. അറേബ്യൻ ഗൾഫിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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    TAGS:UAE Newsabudhabi newsweather updateGulf Madhyamyam
    News Summary - Partly cloudy weather today
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