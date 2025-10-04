Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    4 Oct 2025 7:04 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 7:07 PM IST

    പാർട്ട് ടൈം​ ജോലി​; വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്​

    വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്​ ഉയർന്ന ശമ്പളം
    പാർട്ട് ടൈം​ ജോലി​; വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്​
    ദുബൈ: ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടെ പാർട്ട്​ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്​ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​. ജനറൽ ഡിപാർട്ട്മെന്‍റ ഓഫ്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ തട്ടിപ്പുവിരുദ്ധ കേന്ദ്രത്തിന്‍റേതാണ്​​ മുന്നറിയിപ്പ്​. ഇത്തരം സംശയകരമായ പരസ്യങ്ങൾ ഇരകളെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെണികളാണെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നടത്തുന്ന ​പ്രതിമാസ ബോധവത്​കരണ ക്യാമ്പയ്​നിലാണ്​ പൊലീസ്​ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​. ഇരകളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക്​ അകൗണ്ടുകൾ തുറക്കുക, അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ഫണ്ട്​ കൈമാറുക, മറ്റ്​ തട്ടിപ്പ്​ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർ​​പ്പെടുക തുടങ്ങിയവയും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

    സംശയകരമായ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ തൊഴിലുടമയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും വേണമെന്ന്​ തട്ടിപ്പ്​വിരുദ്ധ കേന്ദ്രം അഭ്യർഥിച്ചു. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വ്യക്​തികളുമായി ബാങ്ക്​ എകൗണ്ട്​ വിവരങ്ങളോ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളോ കൈമാറുന്നതും പണം കൈമാറുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. സംശയകരമായ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇ-ക്രൈം പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴിയോ 901 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വഴിയോ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യാം. പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്​കരിക്കുകയാണ്​ തട്ടിപ്പ്​ തടയാനുള്ള ആദ്യ മാർഗമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ വിശദീകരിച്ചു.


    DubaiscamGulf Newsjob scamU.A.E NewsCrimetop news
