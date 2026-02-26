Begin typing your search above and press return to search.
    ഷാർജയിൽ പാർക്കിങ്​ എളുപ്പമാകും; കൂടുതൽ സ്​മാർട്​ യാർഡുകൾ നിർമിക്കുന്നു

    ആറ്​ പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾ കൂടി​ പുതുതായി തുറക്കും
    ഷാർജയിൽ പാർക്കിങ്​ എളുപ്പമാകും; കൂടുതൽ സ്​മാർട്​ യാർഡുകൾ നിർമിക്കുന്നു
    ഷാർജയിലെ സ്​മാർട്​ പാർക്കിങ്​ യാർഡുകളിലൊന്ന്​

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്​ നടപടിയുമായി ഷാർജ മുനിസിപാലിറ്റി. സ്മാർട്​ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളാണ്​ ഇതിനായി പുതുതായി തുറക്കുന്നത്​. നിലവിലുള്ള 10 സ്മാർട്​ പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾക്ക്​ പുറമെ ആറെണ്ണം കൂടിയാണ്​ തുറക്കാനിരിക്കുന്നത്​. പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കാനാണ്​ ‘സ്മാർട്ട് പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾ’ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്​. പരമ്പരാഗത പെയ്ഡ് പബ്ലിക് പാർക്കിങ്​ സൗകര്യത്തിന്​ ബദലായായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. സാധാരണ പാർക്കിങ്​ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്മാർട്ട് പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾ എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും.

    ഇവിടങ്ങളിൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ്​ സമയമുണ്ടാകില്ല. യാർഡുകൾ പ്രത്യേക സൈൻബോർഡുകളോടെ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശന സ്ഥലത്തും പുറത്തേക്കുള്ള കവാടങ്ങളിലും കാമറ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് കാമറകൾ പകർത്തി വായിച്ച് പാർക്കിങ്​ ഫീസ് കണക്കാക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കുള്ള പാർക്കിങിനൊപ്പം ദീർഘകാല സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പദ്ധതികളും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

    ഇതിനകം ഷാർജയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പത്ത് സ്മാർട്ട് പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ 2,421 പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളാണ്​ ലഭ്യമായതെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആറു പുതിയ യാർഡുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 1,457 പുതിയ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാകും.

    നിർമ്മിത ബുദ്ധി(എ.ഐ) സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് യാർഡുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനും പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്മാർട്ട് പാർക്കിങ്​ യാർഡുകൾ പരമ്പരാഗത പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്​ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും സാധാരണ പൊതു പാർക്കിങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്‌.എം‌.എസ് പേയ്‌മെന്റുകളോ സീസണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളോ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക് പാർക്കിങ്​ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഹമദ് അൽ ഖായിദ് പറഞ്ഞു. വാണിജ്യ, ടൂറിസം മേഖലകളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പരിഹാരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

