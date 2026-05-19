    date_range 19 May 2026 1:38 PM IST
    date_range 19 May 2026 1:38 PM IST

    പാർക്കിൻ സേവനം സ്കൂളുകളിലേക്കും; നടപടികൾ എളുപ്പമാകും

    കെ.എച്ച്​.ഡി.എയും പാർക്കിനും കരാർ ഒപ്പിട്ടു
    ​ ദുബൈ: സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളി​ൽ പാർക്കിങ്​ സബ്​സ്ക്രിബ്​ഷൻ അപേക്ഷ സേവനങ്ങൾ​ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ദുബൈയിലെ നോളജ്​ ആൻഡ്​ ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിറ്റി (കെ.എച്ച്​.ഡി.എ) പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമായ പാർക്കിനുമായി ധാരണയിലെത്തി. ഇരുവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പാർക്കിങ്​ സബ്​സ്ക്രിബ്​ഷന്​ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ നടപടികൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്ത സംയോജിതമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അംഗീകാരങ്ങളേയും യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ സമർപ്പണത്തേയും ആശ്രയിച്ചാണ്​ നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം.

    എന്നാൽ, പുതിയ കരാർ അനുസരിച്ച്​ പാർക്കിങ്​ സബ്‌സ്‌ക്രിബ്​ഷനായുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് തത്സമയ യോഗ്യതാ പരിശോധന നടത്താനായി കെ.എച്ച്.ഡി.എയും പാർക്കിനും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കും. അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറക്കുകയും ഉപഭോക്​തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ്​ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ ഇരുവരും അറിയിച്ചു. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പാർക്കിങ്​ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാർക്കിൻ ഏറ്റെടുക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി പാർക്കിങ്​ സബ്​സ്​സ്ക്രിബ്​ഷനിൽ ഇളവുകളും പാർക്കിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ​ ​ഒരു മാസത്തേക്ക്​ 100 ദിർഹം മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക്​ 1000 ദിർഹം വരെയാണ്​ പാർക്കിങ്​ നിരക്ക്. ഇതുവഴി വർഷത്തിൽ 80 ശതമാനം വരെ പണം ലാഭിക്കാനാവുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. ദുബൈ വിദ്യാഭ്യാസ അജണ്ട 33യെ പിന്തുണക്കുന്നതാണ്​ പാർക്കിനുമായുള്ള പങ്കാളിത്തമെന്ന്​ കെ.എച്ച്​.ഡി.എ ചീഫ്​ എക്സിക്യുട്ടീവ്​ ഓഫിസർ ഡോ. അംന അൽ മാസ്മി പറഞ്ഞു. മാനുഷികമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കി സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ പങ്കാളിത്ത കരാർ സഹായകമാവുമെന്ന്​ പാർക്കിൻ കമ്പനി സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ്​ അബ്​ദുല്ല അൽ അലി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 2,29,000 പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളാണ്​ പാർക്കിനിന്‍റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിജിറ്റൽ പെയ്​മെന്‍റ്​ സംവിധാനം വഴി 141 ദശലക്ഷം പാർക്കിങ്​ ഇടപാടുകൾ​ പൂർത്തിയായതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    News Summary - Parking service to schools; procedures will be easier
