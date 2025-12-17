Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 7:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 7:31 PM IST

    നിശ്ചയദാർഢ്യക്കാര്‍ക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പാർക്കിങ്​ പെർമിറ്റ്​

    -അജ്​മാൻ പൊലീസ്​ ആപ്പിലാണ്​ പുതിയ സൗകര്യം
    അജ്മാന്‍: നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അജ്മാനില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്​ പെർമിറ്റിന് ഇനി ഒരു ക്ലിക്ക് മതി. അജ്മാൻ പൊലീസ് സ്മാർട്ട് ആപ്പിലാണ്​ പുതിയ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്​ അജ്മാൻ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. കാലതാമസം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.

    സേവനം ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ ആയതിനാൽ പാർക്കിങ്​ പെർമിറ്റിനായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവർസ് ലൈസൻസിങ്​ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കേണൽ അബ്ദുല്ല ഹുമൈദ് അൽ മത്രൂഷി വിശദീകരിച്ചു. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിച്ച്​ നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗമെന്ന്​ തെളിയിക്കുന്ന ഐഡി കാർഡിന്‍റെ ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ്​ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്​. നടപടി പൂർത്തിയായ ഉടനെ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

    നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതുമായ സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ അനുഭവം ഒരുക്കുന്നതിനായി അജ്മാൻ പൊലീസ്​ ആരംഭിച്ച പുതിയ സേവനം സമയവും പരിശ്രമവും കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. കാര്യക്ഷമമായ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുള്ള ഒരു സമഗ്ര സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന എമിറേറ്റിന്‍റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

    TAGS:ajman policedigital parking permitsmart app
