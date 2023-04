cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ബൂ​ദ​ബി: വ​ഴി​യ​രി​കി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും അ​ട​ക്കം നി​രോ​ധി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.നി​രോ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്താ​ല്‍ 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ഭം​ഗി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​ക​മാ​ണ് തു​ക കെ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ 500 ദി​ര്‍ഹം മാ​ത്രം അ​ട​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യാ​കും. Show Full Article

Parking of vehicles in prohibited areas; A fine of 1000 darham will be imposed