    Posted On
    date_range 19 March 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 9:17 AM IST

    അബൂദബി, ഷാർജ, അജ്​മാൻ എമിറേറ്റുകളിൽ പാർക്കിങ്​ സൗജന്യം

    അബൂദബി: ചെറിയ ​പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ അബൂദബിയിലും ഷാർജയിലും അജ്​മാനിലും സൗജന്യ പാർക്കിങ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അബൂദബിയിൽ ദർബ്​ ടോളുകൾ ഒഴിവാക്കിയതായി ക്യൂ മൊബിലിറ്റി അറിയിച്ചു. മുസഫ എം18 ഭാഗത്ത്​ ട്രക്ക്​ പാർക്കിങ്​ ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ല. മാർച്ച്​ 19 മുതൽ 22 വരെയാണ്​ ഇളവ്​. മാർച്ച് 23 മുതൽ പാർക്കിങ്​ സാധാരണ പോലെ തുടരും. ​

    ഐ.ടി.സിയുടെ കസ്റ്റർ ഹാപ്പിനസ്​ സെന്‍ററുകൾ വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതേസമയം, ഓൺലൈൻ സർവിസുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരും. ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്​ എമിറേറ്റിൽ പാർക്കിങ്​ ഫീസിൽ ഇളവ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. സ്മാർക്ക്​ പാർക്കിങ്​ മേഖലകൾക്ക്​ ഇളവ്​ ബാധകമല്ല. പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെ പാർക്കിങ്​ ഫീസ്​ ഇടാക്കുന്നത്​ തുടരും.

    നീല നിറമുള്ള സൂചന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്​ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ്​ സേവനം തുടരുന്നത്​. പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇക്കാര്യം ​ഡ്രൈവർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ദുബൈയിലും പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ ​പാർക്കിങ്​ ഫീസിൽ ഇളവ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    TAGS: parking, ajman, Abu Dhabi, gulf, UAE, Sharjah
    News Summary - Parking is free in the emirates of Abu Dhabi, Sharjah, and Ajman
