ഷോപ്പിങ്​ നടത്തിയാൽ പാർക്കിങ്​ സൗജന്യം

ഷോപ്പിങ് നടത്തിയാൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യംtext_fields
ദുബൈ: നഗര പരിസരങ്ങളിലെ ചില ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ വാഹന പാർക്കിങ് സൗജന്യമാക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ച് പാർക്കിൻ. ‘സ്പോട്ട്സ് ഫോർ ഷോപ്സ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംരംഭത്തിലൂടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന ഷോപ്പുകളെ പിന്തുണക്കാൻ വാഹന ഉടമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 15 ഷോപ്പുകളാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവയുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പാർക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഷോപ്പുകൾക്ക് സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ പാർക്കിൻ വാലറ്റിൽ ക്യാഷ് ബാക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ സംരംഭം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആദ്യം സംരംഭത്തിൽ അംഗമായ ഷോപ്പുകളുടെ വിവരം വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി കണ്ടെത്തണം. ശേഷം ഈ ഷോപ്പുകൾക്ക് സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് സാധാരണ പോലെ പാർക്കിൻ വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പാർക്കിങ് ഫീസ് അടക്കണം.
തുടർന്ന് ഇതേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പുടമ പാർക്കിൻ വാലറ്റിലേക്ക് പാർക്കിങ് ഫീസ് തിരികെ നൽകും. ഇതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം അതത് ഷോപ്പുടമകൾക്കായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ ഷോപ്പുടമകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയും സന്ദർശകർക്ക് നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന ഷോപ്പുകളിൽ സൗജന്യമായി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
