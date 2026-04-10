    U.A.E
    10 April 2026 9:05 AM IST
    10 April 2026 9:05 AM IST

    ഷോപ്പിങ്​ നടത്തിയാൽ പാർക്കിങ്​ സൗജന്യം

    ‘സ്​പോട്ട്​സ്​ ഫോർ ഷോപ്സ്​’ സംരംഭവുമായി പാർക്കിൻ
    ദുബൈ: നഗര പരിസരങ്ങളിലെ ചില ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന്​ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ വാഹന പാർക്കിങ്​ സൗജന്യമാക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ പാർക്കിൻ. ‘സ്​പോട്ട്​സ്​ ഫോർ ഷോപ്സ്’ എന്ന്​ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംരംഭത്തിലൂടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന ഷോപ്പുകളെ പിന്തുണക്കാൻ വാഹന ഉടമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. 15 ഷോപ്പുകളാണ്​ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്​. ഇവയുടെ പേര്​ വിവരങ്ങൾ പാർക്കിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    ഈ ഷോപ്പുകൾക്ക്​ സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക്​ ചെയ്ത ശേഷം അതേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന്​ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ പാർക്കിൻ വാലറ്റിൽ ക്യാഷ്​ ബാക്​ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ പുതിയ സംരംഭം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. ഇതിനായി ആദ്യം സംരംഭത്തിൽ അംഗമായ ഷോപ്പുകളുടെ വിവരം വെബ്​സൈറ്റ്​ നോക്കി കണ്ടെത്തണം. ശേഷം ഈ ഷോപ്പുകൾക്ക്​ സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക്​ ചെയ്ത്​ സാധാരണ പോലെ പാർക്കിൻ വാലറ്റ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ പാർക്കിങ്​ ഫീസ്​ അടക്കണം.

    തുടർന്ന്​ ഇതേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന്​ നിശ്ചിത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ഉപഭോക്​താവിന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്​ ഷോപ്പുടമ പാർക്കിൻ വാലറ്റിലേക്ക്​ പാർക്കിങ്​ ഫീസ്​ തിരികെ നൽകും. ഇതിന്‍റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം അതത്​ ഷോപ്പുടമകൾക്കായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ ഷോപ്പുടമകൾക്ക്​ ഉപഭോക്​താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയും സന്ദർശകർക്ക്​ നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന ഷോപ്പുകളിൽ സൗജന്യമായി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക്​ ചെയ്ത്​ എളുപ്പത്തിൽ ഷോപ്പിങ്​ നടത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ.

    parking, shop, free
    News Summary - Parking is free if you shop.
