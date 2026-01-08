Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസൂ​പ്പ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:11 AM IST

    സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പി​ന്നീ​സ്, വെ​യ്​​റ്റ്​​റോ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം
    സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ചി​ല സ്പി​ന്നീ​സ്, വെ​യ്‌​റ്റ്​​റോ​സ് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ പ​ണ​മ​ട​ച്ചു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ക​റാ​മ​യി​ലെ ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ റോ​ഡി​ലു​ള്ള സ്പി​ന്നീ​സ് ശാ​ഖ​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ സി​റ്റി, അ​ൽ മെ​യ്ദാ​ൻ, ഉ​മ്മു സു​ഖൈം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ല് ശാ​ഖ​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ സി​റ്റി​യി​ലെ​യും അ​ൽ താ​ന്​​യ​യി​ലെ​യും ര​ണ്ട് വെ​യ്​​റ്റ്​​റോ​സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​കാ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ വി​വി​ധ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. സ്പി​ന്നീ​സ് സ്വ​ന്തം ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ 70 ല​ധി​കം സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഒ​മാ​നി​ലും വെ​യ്‌​റ്റ്​​റോ​സ്, അ​ൽ ഫെ​യ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്പി​ന്നീ​സും വെ​യ്​​റ്റ്​​റോ​സു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലു​ട​നീ​ളം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പി​ന്നീ​സ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നും മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ, മാ​ജി​ദ് അ​ൽ ഫു​ത്തൈ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മാ​ളു​ക​ളി​ൽ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ൾ ഓ​ഫ് ദി ​എ​മി​റേ​റ്റ്സ്, സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ദേ​ര, സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ മി​ർ​ദി​ഫ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ 59 പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ 2,100 പെ​യ്ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പും പാ​ർ​ക്കി​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ പെ​യ്ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfsupermarketsParking controlParkin
    News Summary - 'Parkin' takes over parking control in supermarkets
    Similar News
    Next Story
    X