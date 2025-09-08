Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Sept 2025 9:11 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 9:11 AM IST

    പാർക്കിൻ’ സേവനം കൂടുതൽ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്

    പാ​ർ​ക്കി​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2.11ല​ക്ഷം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ഈ ​വ​ർ​ഷം 3,000 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി ചീ​ഫ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ പ്ര​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം നാ​ല്​ മ​ൾ​ട്ടി സ്​​റ്റോ​റി കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ക​മ്പ​നി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം​പാ​ദ​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2,11,500 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ 29,600 പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ദു​ബൈ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​വി​ധാ​നി​ക്കു​ക.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ 50,400 ആ​കും.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ക​മ്പ​നി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ്, പൊ​തു മ​ൾ​ട്ടി സ്​​റ്റോ​റി കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സം മു​ത​ൽ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ 59 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 2100 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ക്കി​നും ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക​കാ​ര്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​കു​പ്പും(​ഐ.​എ.​സി.​എ.​ഡി) ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റ​നു​സ​രി​ച്ച​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

