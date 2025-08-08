Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:31 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:31 PM IST

    രണ്ടാം പാദത്തിൽ 35കോടി വരുമാനം നേടി ‘പാർക്കിൻ’

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 56ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി
    രണ്ടാം പാദത്തിൽ 35കോടി വരുമാനം നേടി ‘പാർക്കിൻ’
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പണമടച്ചുള്ള പൊതു പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനമായ ‘പാർക്കിൻ’ ഈ വർഷം രണ്ടാം പാദത്തിലെ മൂന്നുമാസത്തിൽ നേടിയത്​ 35കോടി വരുമാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ 56ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ വരുമാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​.

    അറ്റാദായവും വരുമാനത്തിന്​ അനുസരിച്ച്​ 56ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഏറ്റവും സ്മാർട്ടും കാര്യക്ഷമമവും ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സൗകര്യപ്രദവുമായ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യമൊരുക്കി, ദുബൈയുടെ നഗര ഗതാഗതത്തെ പുനർനിർവചിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തെയാണ്​ നേട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന്​ കമ്പനി സി.ഇ.ഒ എൻജി. മുഹമ്മദ്​ അബ്​ദുല്ല അൽ അലി പറഞ്ഞു.

    തിരക്കിനനുസരിച്ച്​ മാറിമാറിവരുന്ന പാർക്കിങ്​ താരിഫ്​, സീസണൽ കാർഡുകളുടെ വിൽപന വർധിച്ചത്​, മികച്ച നിർവഹണം എന്നിവയാണ്​ വരുമാന വർധനവിന്​ സഹായിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം പാദത്തിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ ആകെ 2,11,500പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളാണ്​ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത്​. 2024ലെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 6ശതമാനം വർധനവാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായത്​.

    നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ‘പാർക്കിൻ’ 29,600 പുതിയ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന്​ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ‘പാർക്കിൻ’ ദുബൈ ഹോൾഡിങ്​ കമ്പനിയുമായി കരാറൊപ്പിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നഗരത്തിൽ പാർക്കിങിന്​ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതലായി ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ പുതിയ മേഖലകളിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്​.

    എമിറേറ്റിലെ പള്ളികൾക്ക്​ സമീപത്തെ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഗസ്റ്റ്​ മാസം മുതൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും​ ആഴ്ചകൾക്ക്​ മുമ്പ്​ കമ്പനി വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ‘പാർക്കിൻ’ 59 ഇടങ്ങളിലെ 2100 പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിടുണ്ട്​. ഇതെല്ലാം വരും മാസങ്ങളിൽ പാർക്കിൻ കമ്പനിക്ക്​ കീഴിലെ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും.

    എമിറേറ്റിലെ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ്​ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ ദുബൈ സർക്കാർ ‘പാർക്കിൻ’ കമ്പനി രൂപപ്പെടുത്തിയത്​. പൊതു പാർക്കിങ്​, പൊതു മൾടി സ്​റ്റോറി കാർ പാർക്കിങ്​, സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടും.

    News Summary - 'Parkin' earns Rs 35 crore in second quarter
