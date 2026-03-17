    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 March 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 9:07 AM IST

    പാരാമൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

    പാരാമൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച്​ കൂടിയവർ

    ദുബൈ: ജീവനക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമായി ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഒരുക്കി പാരാമൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ കെ.വി ഷംസുദ്ദീന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്​.

    പാരാമൗണ്ട്​ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും പ​ങ്കെടുത്തു. ഒപ്പം യു.എ.ഇയിലും ഒമാനിലും ഉ​​പഭോക്​താക്കൾക്കായുള്ള ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്​ പങ്കാളികളോടും ഉപഭോക്താക്കളോടുമുള്ള നന്ദി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടന്ന വിരുന്നുകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ദീർഘകാല ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിച്ചതായി കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ മാനേജ്മെന്‍റ്​ ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തന സംസ്കാരവും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളോടുള്ള ആദരവുമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്‍റ്​ വ്യക്തമാക്കി. ടീംവർക്ക്, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒത്തുചേരലുകൾ വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് പാരാമൗണ്ട്​ ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ബിസിനസ്​ രംഗത്ത് തുടരുന്ന പാരാമൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ പ്രവർത്തന മികവിനൊപ്പം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമായി ഈ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ മാറി.

    TAGS:organizedIftar gatheringsParamount Group
    News Summary - Paramount Group organized Iftar gatherings
