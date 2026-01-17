Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:04 AM IST

    പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​മെ​ത്തും

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങും
    പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​മെ​ത്തും
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​വീ​ന ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തി​ലും പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​റാ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച്​ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വേ​ൾ​ഡ്​ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    സ്കൈ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ താ​യ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ലോ​ക ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി പോ​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ടെ​ലി​കോം നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ സ​യ​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചൈ​ന​യി​ലെ ബൈ​ദു​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പും ദു​ബൈ ആ​ർ.​ടി.​എ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ദു​ബൈ അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​പാ​ർ​ക്കി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.പ​റ​ക്കും ടാ​ക്‌​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും നി​ര്‍മാ​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി ദു​ബൈ ആ​ർ.​ടി.​എ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ട് അ​ഥ​വാ ഡി.​എ​ക്സ്.​വി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ല് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി 3,100 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തൃ​തി​യു​ണ്ടാ​കും. ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ്, ലാ​ന്‍ഡി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ള്‍, ചാ​ര്‍ജി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ലോ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 42,000 ലാ​ന്‍ഡി​ങ്ങു​ക​ളും 1,70,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

