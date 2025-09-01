Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Sept 2025 6:23 AM IST
    പ​മ്പാ​തീ​രം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    പ​മ്പാ​തീ​രം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ദു​ബൈ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: പ​രു​മ​ല ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ​മ്പ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​മ്പ തീ​രം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ദു​ബൈ അ​ൽ വാ​സ​ൽ ഹ​യാ​ത്ത്‌ പ്ലേ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘പ​മ്പാ​മേ​ളം 2025- ന​ല്ലോ​ണം വ​ള്ളം​ക​ളി ക​ണ്ട് ഓ​ണം’ നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി ജ​ലോ​ത്സ​വ ദി​ന​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. നെ​ഹ്‌​റു ട്രോ​ഫി ജ​ലോ​ത്സ​വം ഹീ​റ്റ്‌​സ് മു​ത​ൽ ഫൈ​ന​ൽ​വ​രെ ബി​ഗ് സ്‌​ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​മ്പാ​തീ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​യി പ​മ്പാ​തീ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘പ​മ്പാ​തി​ല​ക് ക്യാ​മ്പ​സ് പ്ര​ഭാ പു​ര​സ്‌​കാ​രം’ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ.

    ടി ​ജോ​സ​ഫ്, ജ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, എ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ലോ​ട്ട​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എം.​ഡി ഡോ. ​സൗ​മ്യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, പ​മ്പാ​തീ​രം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ശ​ശി​കു​മാ​ർ ന​മ്പീ​മ​ഠം, ക​ലാ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ, പ​മ്പാ​തീ​രം ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ.​രാ​ജീ​വ് പി​ള്ള, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ജു നൈ​നാ​ൻ, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ, കോ​ശി മാ​ന്നാ​ർ, പി.​ആ​ർ.​ഒ ഹാ​ഷിം ഹ​നീ​ഫ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മാ​ത്യു സാ​മു​വ​ൽ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ മാ​ത്യു, സ​ന്തോ​ഷ് എ​സ്. കു​ട്ടി, ജി​ജോ ജെ​യിം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.തി​രു​വാ​തി​ര, വ​ള്ള​പ്പാ​ട്ട്, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പ​മ്പാ​തീ​രം സ​ദ്യ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    X