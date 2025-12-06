Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:26 AM IST

    പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേശീയദിനം ആഘോഷിച്ചു

    പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേശീയദിനം ആഘോഷിച്ചു
    പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ർ​ക്ക​ല- പാ​ല​ച്ചി​റ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54 ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും പാ​ല​ച്ചി​റ ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ത്തി.

    അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ റൗ​ദ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജാ​ദ് ഹ​ക്കി​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​മി ഷം​സു​ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സീം ജ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പാ​ല​ച്ചി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ഷാ​ജി ചാ​ണി​ക്ക​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

