Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:10 PM IST

    അൽഐനിലെ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​

    -4,671 പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്​ പുതിയ സംവിധാനം
    അൽഐനിലെ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​
    Listen to this Article

    അൽഐൻ: അൽഐനിലെ ചില സ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ​പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ ഏർപ്പെടുത്തി ക്യൂ മൊബിലിറ്റി. ഫലജ്​ ഹസ്സയിലെ മൂന്ന്​ പ്രധാന മേഖലകളിലായി ആകെ 4671 പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളിലാണ്​ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. മണിക്കൂറിന്​ രണ്ട്​ ദിർഹമാണ്​ പാർക്കിങ്​ നിരക്ക്​.

    തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഗതാഗത നീക്കങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും വിദ്യാർഥി സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ്​​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​​ കമ്പനി അറിയിച്ചു. അൽഐൻ സ്കൂൾ മേഖലകളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ്​ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ട്രാഫിക്​ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹര്യത്തിലാണ്​ പുതിയ പരിഷ്കാരം.

    അനധികൃത പാർക്കിങ്​ മറ്റ്​ വാഹനങ്ങളുടെ കാഴ്ചമറക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പ്രദേശത്ത്​ ട്രാഫിക്​ തിരക്ക്​ വർധിക്കുകയും സ്കൂൾ ബസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്​ സ്കൂളിലേക്ക്​ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നത്​ വൈകാനും കാരണമായി.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ഥാപിതമായ ക്യൂ മൊബലിറ്റിയാണ്​ ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്​ ആൻഡ്​ ട്രാൻസ്​പോർട്ടിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അബൂദബിയിലെ ടോൾ സംവിധാനമായ ദർബും പാർക്കിങ്​ സംവിധാനമായ മവാഖിഫും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്​.

    X