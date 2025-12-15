Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:08 AM IST

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ല്‍ ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ പെ​യ്ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ്; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം സൗ​ജ​ന്യം

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ല്‍ ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ പെ​യ്ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ്; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം സൗ​ജ​ന്യം
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ല്‍ പെ​യ്ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് നി​യ​മം നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​താ​യി ക്യു ​മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ലെ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് പെ​യ്ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് നി​യ​മം നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​ത്. സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​വും കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    എം​ഇ9, എം​ഇ10, എം​ഇ11, എം​ഇ12 എ​ന്നീ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ സെ​ക്ട​റു​ക​ളാ​ണ് പ​ണ​മ​ട​ച്ചു​ള്ള പ​ക​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യു ​മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ പെ​യ്ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹു​നി​ല പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEpaid parkinggulfnewsmalayalam
    News Summary - Paid parking in Mohammed bin Zayed City from today; first phase is free
    Similar News
    Next Story
    X