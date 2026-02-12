Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    12 Feb 2026 6:57 PM IST
    12 Feb 2026 6:57 PM IST

    ഖോർഫക്കാനിൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ സമയം നീട്ടി; പുതുക്കിയ സമയം ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

    നീല സൈൻ ബോർഡ്​ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി 12 വരെ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​
    Paid parking khorfakkan
    ഷാർജ: ഖോർഫക്കാനിൽ നീല സൈൻബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതു പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ ​പണമടച്ച്​ പാർക്ക്​ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നീട്ടി. ഖോർഫക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി ​സഹകരിച്ച്​ ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്​ പുതിയ സമയ ക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ പുതിയ സമയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച്​ പൊതു അവധി ദിനങ്ങൾ, വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ രാത്രി 12 മണി​വരെ പണമടച്ച്​ പാർക്ക്​ ചെയ്യാം.

    നേരത്തെ രാത്രി 10 മണിവരെയായിരുന്നു പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ സമയം. നഗരത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ്​ പുതിയ നീക്കം. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കിങ്​ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്​ പുതിയ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചതിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    പാർക്കിങ്​ ഉപഭോഗ നിരക്കുകൾ, സ്ഥലത്തിന്‍റെ രീതികൾ, ഉപഭോക്​തൃ ആവശ്യം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ സമഗ്രമായ പഠനത്തിന്​ ശേഷമാണ്​ തീരുമാനം. നിരവധി റസ്റ്റാറന്‍റുകളും കഫേകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക്​ ശേഷം പാർക്കിങ്​ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നതായി താമസക്കാരും സന്ദർശകരും നൽകിയ റിപോർട്ടും പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ സമയം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്​​ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പൊതു പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്​ കുറക്കാനും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം രാത്രി വൈകിയും ബിസിനസ്​ നടത്തുന്നവരെ പിന്തുണക്കാനും പുതിയ സമയ​ക്രമം സഹായകമാവുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചെങ്കിലും പാർക്കിങ്​ ഫീസിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. സീസണൽ പെർമിറ്റുള്ളവർ നിലവിലെ നിരക്ക്​ തന്നെ നൽകിയാൽ മതി. ഇവർക്ക്​ അധിക തുക നൽകാതെ 14 മണിക്കൂർ എന്നത്​ പുതിയ സമയക്രമത്തിലൂടെ 16 മണിക്കൂർ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്​. അതേസമയം, ഖോർഫക്കാനിലെ മറ്റ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ റമദാനിൽ ബാധകമായ ക്രമീകരിച്ച സമയങ്ങൾ ഒഴികെ പാർക്കിങ്​ സമയം പഴയനിലയിൽ തുടരും.

