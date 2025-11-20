Begin typing your search above and press return to search.
    ദുബൈയിൽ പു​തു​താ​യി ആ​റ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​

    സ്റ്റു​ഡി​യോ സി​റ്റി, ഔ​ട്ട്​​സോ​ഴ്​​സ്​ സി​റ്റി, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സി​റ്റി, സ​യ​ൻ​സ്​ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​ത്​
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ’ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തു​താ​യി ആ​റി​ട​ത്ത്​​ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പെ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ രീ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ. ആ​കെ 15 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തെ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തു​ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ്​ ആ​റു പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മാ​സം മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ്ലാ​നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്തു ത​ന്നെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം പു​തി​യ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പാ​ർ​ക്കി​ൻ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യോ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ 15 ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ൾ​ ഉ​ണ്ടാ​വും. ഒ​മ്പ​ത്​ എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ആ​റെ​ണ്ണം പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​ണ്.

    1. ദു​ബൈ സ്റ്റു​ഡി​യോ സി​റ്റി

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ കോ​ഡ്​ 675ടി. ​ആ​കെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം 869. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്​ ഒ​രു​മാ​സം​ 315, മൂ​ന്ന്​ മാ​സം​ 840, ആ​റു മാ​സം 1680, ഒ​രു വ​ർ​ഷം​ 2940 ദി​ർ​ഹം

    2. ദു​ബൈ ഔ​ട്ട്​​സോ​ഴ്​​സ്​ സി​റ്റി

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ 812ടി. ​ആ​കെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം 141. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്​ ഒ​രു​മാ​സം​ 315, മൂ​ന്ന്​ മാ​സം​ 840, ആ​റു​ മാ​സം 1680, ഒ​രു വ​ർ​ഷം​ 2940 ദി​ർ​ഹം

    3. ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ 682എ​സ്. 875 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക് ഒ​രു​മാ​സം 300, മൂ​ന്നു മാ​സം 800, ആ​റു​ മാ​സം 1600, ഒ​രു വ​ർ​ഷം 2800 ദി​ർ​ഹം

    4. ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽഅ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ 812എ​ഫ്. 1850 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്​ ഒ​രു മാ​സം 315, മൂ​ന്നു​മാ​സം 840, ആ​റു​മാ​സം 1680, ഒ​രു വ​ർ​ഷം 2940 ദി​ർ​ഹം

    5. ദു​ബൈ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സി​റ്റി

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ 685എ​ഫ്. ആ​കെ 5650 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്​ ഒ​രു മാ​സം 315, മൂ​ന്നു​മാ​സം 840, ആ​റു​മാ​സം 1680, ഒ​രു വ​ർ​ഷം 2940 ദി​ർ​ഹം.

    6. ദു​ബൈ സ​യ​ൻ​സ്​ പാ​ർ​ക്ക്​

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സോ​ൺ 672എ​ഫ്. ​ആ​കെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്​​പേ​സ്​ 777. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്​ ഒ​രു മാ​സം 315, മൂ​ന്നു​മാ​സം 840, ആ​റു​മാ​സം 1680, ഒ​രു വ​ർ​ഷം 2940 ദി​ർ​ഹം.ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ​ബ്​​സ്​​ക്രൈ​ബ്​ ചെ​യ്ത തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ഒ​രു കാ​റു​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ പ്ലാ​നു​ക​ൾ ലി​ങ്ക്​ ചെ​യ്യാ​നാ​വൂ. എ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:Dubaigulfnewspaid parking
