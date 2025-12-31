Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:05 AM IST

    ദുബൈ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സിറ്റിയില്‍ പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സിറ്റിയില്‍ പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ദുബൈ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സിറ്റിയില്‍ 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍ പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. നഗരത്തിലുടനീളം ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ അര്‍ധരാത്രി വരെയാണ് പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ് ബാധകം.

    അതേസമയം ഞായറാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും പാര്‍ക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കും. 30 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് രണ്ട് ദിര്‍ഹമായിരിക്കും പാര്‍ക്കിങ് ഫീസ്. 24 മണിക്കൂര്‍ സമയത്തേക്ക് പാര്‍ക്കിങ് വേണമെങ്കില്‍ 25 ദിര്‍ഹം നല്‍കണം.

    ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിര്‍ഹം, രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ആറ് ദിര്‍ഹം, മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ഒമ്പത് ദിര്‍ഹം, നാല് മണിക്കൂറിന് 12 ദിര്‍ഹം, അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് 15 ദിര്‍ഹം, ആറ് മണിക്കൂറിന് 18 ദിര്‍ഹം, ഏഴ് മണിക്കൂറിന് 22 ദിര്‍ഹം എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് നിരക്കുകള്‍.

    അതേസമയം ഏഴ് മണിക്കൂറിന് മുകളിലേക്കുള്ള പാര്‍ക്കിങ് നിരക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനര്‍ഥം ഏഴ് മണിക്കൂറിനു മുകളിലേക്കുള്ള പാര്‍ക്കിങ്ങിന് 25 ദിര്‍ഹം ഈടാക്കുമെന്നാണെന്ന് റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

    മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്‍ഡില്‍ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ താമസക്കാര്‍ക്കും സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും ഒരേ പാര്‍ക്കിങ് നിരക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം താമസക്കാര്‍ക്ക് നിരക്കില്‍ ഇളവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE Newspaid parkinggulf news malayalam
    News Summary - Paid parking in Dubai International City from February 1
    Similar News
    Next Story
    X