Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:07 AM IST

    പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പം പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ തു​ട​ക്ക​ം

    ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യം
    parking
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തി​യ ‘എം’, ‘​എം.​പി’ സൂ​ച​ന​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘പാ​ർ​ക്കി​നാ’​ണ്​ 59 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 2100 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പാ​ർ​ക്കി​നും ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക​കാ​ര്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​കു​പ്പും(​ഐ.​എ.​സി.​എ.​ഡി) പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള വ​കു​പ്പാ​ണ്​ ഐ.​എ.​സി.​എ.​ഡി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട്​ സോ​ണു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച​ത്. 41സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സോ​ൺ എം(​സ്​​​റ്റാ​ന്‍റേ​ഡ്), 18 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സോ​ൺ എം.​പി(​പ്രീ​മി​യം) യും ​ആ​യി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ന​മ​സ്കാ​ര സ​മ​യ​ത്തൊ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും 24മ​ണി​ക്കൂ​റും പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കും. സോ​ൺ എം(​സ്​​​റ്റാ​ന്‍റേ​ഡ്) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ ര​ണ്ട്​ ദി​ർ​ഹ​മും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ നാ​ല്​ ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്. അ​തേ​സ​മ​യം സോ​ൺ എം.​പി(​പ്രീ​മി​യം) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ദി​ർ​ഹ​മും അ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ ഇ​വി​ടെ തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ്​ ദി​ർ​ഹ​മും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ നാ​ലു ദി​ർ​ഹ​മും ന​ൽ​ക​ണം.സാ​ധാ​ര​ണ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 10വ​രെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഐ.​എ.​സി.​എ.​ഡി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സം​രം​ഭം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കും.

