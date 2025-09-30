Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:49 PM IST

    ദുബൈ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്

    -10 വർഷത്തേക്ക്​​​ പ്രവത്തന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത്​ പാർക്കിൻ​, പുതുതായി 3100 പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ
    ദുബൈ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിൽ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്
    ദുബൈ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റി

    Listen to this Article

    ​​ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ ‘പാർക്കിൻ’ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക്​ സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിലെ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാർക്കിൻ ഏറ്റെടുത്തു. 10 വർഷത്തേക്കാണ്​ നടത്തിപ്പ്​ ചുമതല.

    കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിൽ പാർക്കിൻ പുതുതായി 3,100 പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കും. ഇതിൽ കല്ല്​ പാകിയത്​, കല്ല്​ പാകാത്തത്​, നിരപ്പായ ഇടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്​ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ്​ ഉൾപ്പെടുക. പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമാണം ഈ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കും.

    കല്ല്​ പാകിയ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമാണം ഒക്​ടോബറിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. 900 പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളാണ്​ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിർമിക്കുക. ഇതിന്​​ എട്ടാഴ്ച സമയം എടുക്കും. ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇവിടെ പൂർണതോതിൽ പാർക്കിങ്​ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന്​ പാർക്കിൻ അധികൃതർ​ അറിയിച്ചു.

    മറ്റ്​ രണ്ട്​ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിർമാണം അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഡിസംബറോടെ നിർമാണം പണി പൂർത്തിയാവും. 2,200 പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങളാണ്​ ഇവിടെ വികസിപ്പിക്കുക. ഇവിടങ്ങളിൽ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ 10 വരെ പണമീടാക്കി പാർക്ക്​ ചെയ്യാം. മണിക്കൂറിന്​ രണ്ട്​ ദിർഹമാണ്​ നിരക്ക്​.

    ഒരു ദിവസത്തിന്​ 20 ദിർഹമാണ്​ നിരക്ക്​. 2,800 ദിർഹം നൽകി ഒരു വർഷത്തേക്ക്​ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവസരമുണ്ടാവും. ആദ്യ മൂന്നുവർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഈ നിരക്ക്​ ബാധകമായിരിക്കുക. ശേഷം താരിഫ്​ നിരക്ക്​ ഉയർത്തും. പുതിയ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്​ വഴി 40 മുതൽ 50 ദശലക്ഷം ദിർഹമിന്‍റെ വരുമാനമാണ്​ പാർക്കിൻ ​പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.

    TAGS:dubai newsparking spacespaid parkingParkin
    News Summary - Paid parking at Dubai Sports City
