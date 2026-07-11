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    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 July 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 11:15 AM IST

    പടന്ന പ്രവാസി മഹാസംഗമം: സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നു

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    പടന്ന പ്രവാസി മഹാസംഗമം: സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നു
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    പടന്ന പ്രവാസി മഹാസംഗമം സംഘാടക സമിതി യോഗം പി. ജാഫർ കെ.പി മുഹമ്മദിന് ഫണ്ട് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തിൽ ദുബൈയിൽ നടത്തുന്ന പടന്ന പ്രവാസികളുടെ മഹാസംഗമം സംബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇ പടന്ന ഖിദുമത്തുൽ ഇസ്ലാം സംഘം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബൈയിൽ സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നു. അബു ഹൈൽ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗം പ്രമുഖ വ്യാപാരി പി. ജാഫർ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.പി മുഹമ്മദിന് ഫണ്ട് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് കെ.സി. ഹനീഫ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു.പി.സി. അഷറഫ്, ട്രഷറർ വി.കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ്, സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ സി.എച്ച്. ഷംസീർ, കൺവീനർ ടി.കെ. അബ്ദുൽ അ സീസ്, ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി.പി. സഹീർ, ട്രഷറർ പി. അഷറഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

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    TAGS:gulf madhyamampravasi meetingGrand Meet UpOrganizing Committee Meeting
    News Summary - Padanna Pravasi Mahasangam: Organizing committee meets
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