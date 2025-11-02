പെയ്സ് സിൽവിയോറ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾtext_fields
ഷാർജ: പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രൂപ്പായ പെയ്സ് എജുക്കേഷന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപക, അനധ്യാപകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച സ്പോർട്സ് മൽസരങ്ങൾ സമാപിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബാൾ, ഫുട്ബാൾ, ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നിസ്, ത്രോ ബാൾ, കമ്പവലി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പെയ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലെ യു.എ.ഇയിലെ പത്തോളം സ്കൂളുകളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കുമായി കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പെയ്സ് സിൽവിയോറ കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജ ഓവറോൾ ജേതാക്കളായി.
പെയ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഷാർജ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പും, പെയ്സ് യുനൈറ്റഡ് ദുബൈ സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പും ആയി. ക്രിക്കറ്റിൽ പെയ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജയും വോളിബാളിൽ ഇന്ത്യ ഇന്റനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജയും ജേതാക്കളായി. ഫുട്ബാളിൽ പെയ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഷാർജയും ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജയുമാണ് ജേതാക്കൾ. വിജയികളായ ടീമുകൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും സമ്മാനങ്ങളും പെയ്സ് ഗ്രൂപ് സീനിയർ ഡയറക്ടർ ആസിഫ് മുഹമ്മദ്, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സൽമാൻ ഇബ്രാഹിം, ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടർമാരായ സുബൈർ ഇബ്രാഹിം, ആദിൽ ഇബ്രാഹിം, അസി. ഡയറക്ടർ സഫാ ആസാദ്, ഇന്ത്യാ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മഞ്ജൂറെജി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിഫാന മുഈസ് തുടങ്ങിയവർ വിതരണം ചെയ്തു.
