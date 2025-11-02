Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:01 AM IST

    പെയ്സ് സിൽവിയോറ ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

    പെയ്സ് സിൽവിയോറ ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ
     പെ​യ്സ് സി​ൽ​വി​യോ​റ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ പെ​യ്സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക, അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. ക്രി​ക്ക​റ്റ്, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ്, ത്രോ ​ബാ​ൾ, ക​മ്പ​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ​ത്തോ​ളം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പെ​യ്സ് സി​ൽ​വി​യോ​റ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഓ​വ​റോ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    പെ​യ്സ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പും, പെ​യ്സ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദു​ബൈ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പും ആ​യി. ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ പെ​യ്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യും വോ​ളി​ബാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ പെ​യ്സ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യും ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യു​മാ​ണ്​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ് സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സു​ബൈ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ആ​ദി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഫാ ആ​സാ​ദ്, ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മ​ഞ്ജൂ​റെ​ജി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷി​ഫാ​ന മു​ഈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    UAE NewsGulf NewsIndia International schoolwinners
    News Summary - Pace Silviora India International School winners
