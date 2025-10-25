Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:49 AM IST

    പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം

    പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം
    പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി​ക്ക് ദു​ബൈ മ​ർ​ക​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ

    സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദു​ബൈ: പ​ന​മ​രം ബ​ദ്റു​ൽ ഹു​ദ അ​ക്കാ​ദ​മി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി​ക്ക് ദു​ബൈ മ​ർ​ക​സി​ൽ ആ​ദ​ര​വും സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കി. മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഭാ​ര​ത് സേ​വ​ക് സ​മാ​ജ് ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി​ക്ക് ദു​ബൈ മ​ർ​ക​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ല്യാ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഹ്സ​നി ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു.

    മ​ർ​ക​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സൈ​നി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി ക​ണ്ണ​പു​രം, പി.​ആ​ർ.​ഒ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വെ​ള്ള​ല​ശ്ശേ​രി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി മ​ർ​ക​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - P. Usman Maulavi's acceptance
