‘ഡി.എ.എസ്​.ടി 2026’: 750ലധികം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു

‘ഡി.എ.എസ്.ടി 2026’: 750ലധികം അപേക്ഷ ലഭിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 14-ാമത് ‘ദുബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവാർഡി’ന് (ഡി.എ.എസ്.ടി 2026) വൻ പ്രതികരണം. ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ 400 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവോടെ 750ലധികം അപേക്ഷകളാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്.
സുസ്ഥിര ഗതാഗതം, സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി, റോഡ് സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. വിജയികളെ ഒക്ടോബർ 15ന് ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിൽ എലൈറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, ഇന്നൊവേഷൻ എന്നീ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലായി 12 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
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