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Madhyamam
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    ‘ഡി.എ.എസ്​.ടി 2026’: 750ലധികം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു

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    ‘ഡി.എ.എസ്​.ടി 2026’: 750ലധികം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു
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    ദുബൈ: ദുബൈ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 14-ാമത് ‘ദുബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അവാർഡി’ന് (ഡി.എ.എസ്​.ടി 2026) വൻ പ്രതികരണം. ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ 400 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവോടെ 750ലധികം അപേക്ഷകളാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്.

    സുസ്ഥിര ഗതാഗതം, സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി, റോഡ് സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്നതാണ്​ പുരസ്കാരം. വിജയികളെ ഒക്ടോബർ 15ന് ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്‍ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിൽ എലൈറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, ഇന്നൊവേഷൻ എന്നീ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലായി 12 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

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    News Summary - Over 750 applications received on DAST 2026
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